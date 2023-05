A Lione offesa shock di Fucsovics a Baez: "Urla come una..."

Le parole e lo scontro Fucsovics-Baez

Nel corso del match all'Atp 250 di Lione che vedeva contrapposti Fucsovics e Baez c'è stato un acceso scambio di parole tra i due rivali. Al tennista ungherese, in particolare, non è piaciuto il fare provocatorio del rivale e lo ha definito "dodicenne", offendendolo con queste parole: "Urli 'vamos' a ogni punto che sbaglio, urla come una p*****a".