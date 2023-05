Wta Rabat, Bronzetti vola in finale: Stephens ko in due set

RABAT (MAROCCO) - È Lucia Bronzetti la seconda finalista del 'Gran Prix Sar la Princesse Lalla Meryem', torneo Wta 250 dotato di un montepremi di 259.303 dollari che si sta disputando sulla terra rossa di Rabat , in Marocco. La 24enne riminese di Villa Verucchio, n.102 del mondo, supera in semifinale la statunitense Sloane Stephens , n.35 del ranking e seconda favorita del seeding, in due set con un doppio 6-1.

Wta Rabat, Bronzetti sfiderà Grabher in finale

La 24enne romagnola, che a Rabat doveva difendere punti preziosi, quelli della sua prima semifinale Wta raggiunta lo scorso anno, sfiderà per la conquista del titolo Julia Grabher, n.74 del ranking Wta. L'austriaca, che nei quarti aveva eliminato la prima favorita del seeding e la detentrice del torneo, l'azzurra Martina Trevisan, ritiratasi per un problema fisico dopo aver perso il primo set, ha raggiunto l'ultimo atto del 250 marocchino dopo aver sconfitto in tre set (6-1 3-6 7-6(6)) l'argentina Julia Riera, n.195 del ranking mondiale e all'esordio assoluto in un main draw del circuito maggiore.