Sinner-Muller: orario e come vederla in tv e streaming

PARIGI - Primo turno del Roland Garros per Jannik Sinner che affronta il francese Alexandre Muller . Il match avrà inizio non prima delle 20.15.

Canale Tv: Eurosport, Sky (canale 210), DAZN

Pay TV Streaming: Discovery Plus, DAZN, Eurosport.it, Sky Go e NOW

Sinner-Muller, match valido per il primo turno del Rolando Garros è in programma oggi, non prima delle 20.15 e sarà trasmesso in diretta su Eurosport.

Il match del Roland Garros tra Sinner e Muller sarà visibile in streaming su Discovery Plus, DAZN, Eurosport.it, Sky Go e NOW.