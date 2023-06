Nadal operato a Barcellona: compleanno in ospedale, ecco quando tornerà

BARCELLONA (SPAGNA) - "L'obiettivo è giocare la Coppa Davis alla fine dell’anno e guardare al prossimo, per chiudere così al meglio visto che penso sarà l'ultimo in campo per me". Così Rafa Nadal parlava a metà maggio annunciando il suo forfait in vista del Roland Garros e prima dell'intervento chirurgico per una lesione all'ileopsoas sinistro cui si è sottoposto ieri (venerdì 2 giugno) presso la 'Clínica Teknon' di Barcellona.