Diretta Roland Garros, Alcaraz-Tsitsipas: risultato e partita live

PARIGI (FRANCIA) - Sul campo centrale del Philippe-Chatrier va in scena la sfida tra lo spagnolo, numero uno e il greco (numero 5 delle classifiche Atp): in palio un posto in semifinale.

21:01

Alcaraz vince il primo set: 6-2

Lo spagnolo si impone nella prima partita per 6-2. Finora il numero uno del mondo ha concesso pochissimo a Tsitsipas che non è mai riuscito a prendere in mano la partita.

20:57

Altro break dello spagnolo!

Alcaraz strappa nuovamente il servizio all'avversario e si porta sul 5-2. Ora servirà per vincere il primo set

20:54

Alcaraz allunga il passo: 4-2

Lo spagnolo gioca un game perfetto offrendo una varietà di colpi meravigliosa

20:50

Tsitsipas mantiene il turno di battuta

Il greco tiene testa ad Alcaraz giocando un ottimo game e accorcia: 2-3

20:48

Alcaraz si porta sul 3-1

Lo spagnolo tiene in mano il gioco per tutto il turno di servizio concedendo poco all'avversario

20:43

Alcaraz strappa il servizio al greco!

Tsitsipas annulla tre palle break all'avversario, ma lo spagnolo alla fine conquista il game portandosi in vantaggio

20:37

Alcaraz mantiene il turno di battuta

Lo spagnolo riporta subito il match in equilibrio: 1-1

20:33

Tsitsipas vince il primo game: 1-0

Il greco piazza tre ace nel primo gioco senza lasciare spazio al numero uno del mondo

20:30

Inizia la partita!

Il greco Stefanos Tsitsipas ha vinto il sorteggio e ora avrà la possibilità di servire per primo.

20:23

Giocatori in campo per il riscaldamento

Fra pochi minuti inizierà il quarto di finale tra lo spagnolo Alcaraz e il greco Tsitsipas. I due giocatori sono già in campo per il riscaldamento.

20:20

Alcaraz ha sempre vinto sulla terra rossa

Alcaraz e Tsitsipas si sono sfidati due volte sulla terra battuta, e in entrambe le occasioni (a Barcellona), ha vinto Alcaraz. L’ultimo confronto risale alla finale del torneo in cui - lo scorso aprile - lo spagnolo si è imposto per 6-3, 6-4.

20:05

Alcaraz-Tsitsipas, il percorso

Lo spagnolo ha raggiunto i quarti battendo Cobolli , Taro Daniel , Denis Shapovalov e Lorenzo Musetti. Tsitsipas ha invece superato Jiri Vesely , Roberto Carballes Baena, Diego Schwartzman e Sebastian Ofner.

20:00

Alcaraz-Tsitsipas, i precedenti

I due tennisti si sono affrontati quattro volte in carriera: gare che si sono chiuse tutte con il successo dell'attuale numero uno al mondo.

Roland Garros, Parigi (Francia)