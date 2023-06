Roland Garros, Djokovic batte Khachanov e vola in semifinale

PARIGI (FRANCIA) - Novak Djokovic batte Karen Khachanov e vola in semifinale al Roland Garros, secondo Slam del 2023 in corso sulla terra rossa parigina (montepremi 49.600.000 euro). Il tennista serbo si è imposto in quattro set, dopo tre ore e 43 minuti di gioco e con il punteggio di 4-6 7-6 6-2 6-4