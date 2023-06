"Djokovic? È come un gatto": lo strano paragone del suo coach Ivanisevic

Novak Djokovic è a metà dell’opera. Dopo aver vinto gli Australian Open e il Roland Garros , il tennista serbo punta a trionfare sia a Wimbledon che agli Us Open per conquistare i quattro tornei del Grande Slam. Grazie alla vittoria ottenuta a Parigi il serbo è tornato numero 1 del mondo nella classifica Atp , ma non sembra appagato dalla conquista del 23º successo ottenuto nei tornei dello Slam.

Le parole del coach Ivanisevic

Dopo il successo ottenuto domenica scorsa al Roland Garros, il coach Goran Ivanisevic è tornato a parlare del tennista di Belgrado. "Pensate che Novak abbia vinto 23 Slam e a lui possa andar bene così - afferma il tecnico slavo - ma lui troverà di nuovo qualche tipo di motivazione per andare oltre. Non so per quanto ancora riuscirà a giocare in questo modo - continua Ivanisevic - ma il suo corpo è fenomenale, riesce ancora a muoversi in campo come farebbe un gatto, un ninja: arriva dappertutto”.