Nottingham, Giorgi supera il primo turno: battuta la Brengle

NOTTINGHAM (REGNO UNITO) - Camila Giorgi ha battuto la statunitense Madison Brengle, nel primo turno del Rothesay Open, primo torneo sull'erba in Gran Bretagna del calendario del circuito maggiore femminile del tennis, in corso di svolgimento a Nottingham. La gara era stata interrotta ieri per pioggia sul punteggio di 5-1 per l'azzurra.