Berrettini, sfogo social dopo il ko con Sonego: "Difficile da accettare"

ROMA - Ha fatto male a Matteo Berrettini la sconfitta incassata ieri nel derby contro il connazionale e amico , Lorenzo Sonego ( che gli aveva fatto una dedica agli Internazionali di Roma ), valido per il primo turno del torneo di Stoccarda. Il tennista romano lo ha commentato su Instagram con queste parole: "Innanzitutto, complimenti a Lorenzo Sonego per la vittoria di ieri, sei una persona speciale e meriti il meglio. Ieri è stata una giornata dura. Nonostante mi sentissi in forma e pronto per la partita, è stato abbastanza chiaro che non lo fossi".

Il messaggio di Berrettini

Poi Berrettini, uscito in lacrime ieri dopo il match, ha proseguito: "Ho lavorato tantissimo per recuperare dal mio ultimo infortunio e non avere un ritorno da sogno come quello dell'anno scorso è difficile da accettare, ma bisogna essere realisti e sapere che per raggiungere il mio miglior livello avrò bisogno di tempo e partite. Sono sulla sulla strada giusta, l’ho fatto in passato e so che i risultati arriveranno anche questa volta, a volte è difficile chiedere pazienza a sé stessi… Sono già focalizzato per essere pronto per il torneo del Queen's. Grazie mille per tutto il sostegno e i messaggi di incoraggiamento che ho ricevuto. Siete speciali".