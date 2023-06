Diretta Atp Stoccarda: segui LIVE Sonego ko, fra poco c'è Musetti

13:01

O'Connell vince la partita: 7-6, 6-3!

L'australiano chiude il match e accede al terzo turno del torneo di Stoccarda. Per Sonego qualche rimpianto in una partita che ha visto O'Connell primeggiare soprattutto grazie al proprio servizio

12:58

O'Connell piazza il break: 5-3

Sonego non serve al meglio e l'australiano allunga il passo nel momento decisivo della partita: ora serve per il match

12:52

O'Connell si porta ancora avanti: 4-3

Game ingiocabile per Sonego, l'australiano non concede nulla al tennista italiano

12:50

Sonego c'è, game a zero: 3-3

L'azzurro alza il livello del proprio gioco, piazza due ace e riporta la partita in equilibrio

12:45

Il servizio facilita il gioco di O'Connell: 3-2

L'australiano sfrutta ancora una volta il turno di battuta per chiudere senza problemi il game a proprio favore

12:43

Sonego tiene il passo dell'australiano: 2-2

L'azzurro vince il quarto game del secondo set, al momento la partita è in perfetta parità

12:38

O'Connell sfrutta il servizio: 2-1

L'australiano non concede spazio a Sonego e sfrutta al meglio il proprio turno di battuta

12:35

Sonego resta in scia dell'australiano

L'azzurro vince il secondo game della seconda partite: 1-1

12:30

O'Connell vince il primo game

L'australiano sfrutta al meglio il proprio turno di battuta e si porta avanti nellla seconda partita

12:27

Sonego perde al tie-break il primo set

È partito subito in salita, con un doppio fallo, il tie-break di Sonego. L'italiano riesce subito a recuperare e portarsi sull'1-1, ma l'australiano sfrutta bene la sua seconda battuta e va sul 2-1. Tornato al servizio, il torinese effettua il sorpasso, con tanto di sesto ace della gara. Nei turni successivi di O'Connell, arriva il mini-break dell'azzurro, che rimane quindi avanti 4-3. A seguire sbaglia un rovescio nella sua prima battuta, ma con il settimo ace si porta sul 5-4. Altro errore clamoroso subito dopo che permette all'australiano di andare sul 5-5. Non perde nemmeno il suo secondo servizio e si porta sul 6-5, per il primo set point della sfida. Un'occasione che non si fa scappare O'Connell, che di aggiudica il primo set chiudendo così 7-5 il tie-break dopo un'ora e 16 minuti di gioco.

12:16

O'Connell tiene a zero il servizio: si va al tie-break

Pure O'Connell ha tenuto a zero il servizio. La partita prosegue dunque al tie-break.

12:13

Sonego va sul 6-5 nel primo set

Ha tenuto a zero il servizio Sonego e si è garantito almeno il tie-break, portandosi sul 6-5 in un set fino a questo momento combattutissimo.

12:09

O'Connell riparte e va sul 5-5

L'australiano non sembra risentire del problema al ginocchio destro e si porta sul 5-5 grazie anche a 4 prime.

12:04

O'Connell chiede l'intervento del fisioterapista

Problemi al ginocchio destro per O'Connell, che ha chiesto l'intervento del fisioterapista per un colpo subito nel corso del match con Sonego.

12:02

Sonego annulla due palle break e va sul 5-4

Con due ottime prime, Sonego ha annullato altrettante palle break per O'Connell (le prime dell'australiano) dopo essere andato sotto 15-40. Con 4 punti consecutivi l'italiano si è portato di nuovo avanti ed è andato sul 5-4 nel primo set.

11:57

Ancora parità: O'Connell va sul 4-4

Altro doppio fallo di O'Connell, ma concesso quando era in vantaggio 40-0. Subito dopo ha chiuso il game con un rovescio lungolinea che gli ha permesso di portarsi sul 4-4.

11:52

Game lampo di Sonego: 4-3

Non si fa condizionare dalle palle break non trasformate e in un game lampo Sonego si porta sul 4-3, lasciando a zero O'Connell

11:50

Altre 3 palle break non sfruttate da Sonego: O'Connell va sul 3-3

Dopo un altro game di enorme sofferenza, O'Connell (che concede anche il primo doppio fallo dell'incontro) si ritrova sul 3-3, conservando il servizio e annullando altre tre palle break a Sonego.

11:33

Sonego si porta sul 3-2

Ancora condizionato forse dall'errore nel game precedente che gli ha impedito di prendersi il primo break, Sonego concede qualcosa di troppo a O'Connell (molto bravo e preciso con il suo rovescio), ma riesce comunque a mantenere il servizio ai vantaggi portandosi sul 3-2.

11:26

Sonego spreca due palle break: è 2-2

Dopo aver annullato due palle break a Sonego (incredibile errore dell'italiano sulla seconda), O'Connell riesce a mantenere il servizio e si porta sul 2-2.

11:18

Game perfetto, Sonego si porta sul 2-1

Game perfetto per Lorenzo Sonego, che mantiene il servizio lasciando a zero O'Connell e va al cambio campo sul punteggio di 2-1 nel primo set.

11:16

O'Connell risponde: 1-1 nel primo set

Legge male la traiettoria dell'ultimo passante di O'Connell, Lorenzo Sonego, che lascia scorrere la pallina sul 30-40 e concede all'australiano il punto dell'1-1 nel primo set.

11:11

Sonego vince il primo game

Ottima partenza per Lorenzo Sonego, subito aggressivo e propositivo. L'italiano mantiene il servizio nel primo game, chiuso lasciando a 15 l'australiano O'Connell.

11:04

Sonego e O'Connell in campo per il riscaldamento

Pronto Lorenzo Sonego (n. 41 al mondo) per iniziare il suo match contro il l'australiano O'Connell (74). I due tennisti, con il giudice di sedia, hanno proceduto al sorteggio per scegliere su quale metà del campo iniziare.

10:31

Stoccarda, Sonego e Musetti si giocano gli ottavi di finale

Giornata importante per i due italiani ancora in corsa nello "Stuttgart Open", il torneo Atp di Stoccarda - il “Boss Open", con 718.410 euro di montepremi - arrivato agli ottavi di finale. Lorenzo Sonego, dopo aver eliminato Matteo Berrettini, se la dovrà vedere con l'australiano Christopher O'Connell (inizio del match alle 11). Per quanto riguarda Lorenzo Musetti, invece, il suo incontro è previsto per le 15 e dovrà affrontare il francese Grégoire Barrère.

Stoccarda