Emilia-Romagna Tennis Cup 2023, il ritorno di Zeppieri

PARMA - Giulio Zeppieri torna lì dove tutto è cominciato, sui campi del Tc President a Montechiarugolo (Parma) che lo vedranno protagonista dell'Emilia-Romagna Tennis Cup, torneo ATP Challenger 125 organizzato da Master Group Sport in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna . È su quegli stessi campi che il 21enne tennista di Latina aveva stupito l'Italia del tennis quattro anni fa, esattamente il 18 giugno del 1019 quando non ancora 18enne (e in tabellone grazie a una wild card) a superò sul centrale Paolo Lorenzi , nella fase discendente della sua parabola tennistica ma comunque al numero 96 del ranking Atp.

Zeppieri, la top 100 nel mirino

Sconfitto allora in semifinale al tie-break del terzo set da Federico Gaio (dopo i successi ottenuti contro Fatic e Cuevas), Zeppieri torna a Parma con tanta esperienza in più e un ranking Atp a un soffio dalla top 100, traguardo non ancora centrato dal giovane mancino che però lavora per raggiungerlo come dimostrano i risultati fin qui ottenuti. Il primo successo in un Challenger (a Barletta nel 2021) bissato due anni dopo a Cherbourg. Poi la prima qualificazione nel tabellone principale di uno Slam, al Roland Garros 2022, ripetuta poche settimane fa sempre a Parigi dove contro Alexander Bublik è arrivato anche il primo successo in uno Slam prima dell'onorevole ko in quattro set contro il numero 4 al mondo Casper Ruud. E va ricordato anche il doppio cambio dello staff tecnico avvenuto nell'arco di sei mesi, con il passaggio prima dallo storico allenatore Piero Melaranci a Beppe Fischietti e poi con l'approdo alla corte di Massimo Sartori, coach di Andreas Seppi. La voglia di migliorarsi insomma a 'Zeppo' non manca di certo.