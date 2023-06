Atp Stoccarda in DIRETTA: il match Musetti-Tiafoe live

13:29

Altro break Tiafoe, ora 3-0

Situazione complicatissima per Musetti, che subisce il secondo break di Tiafoe.

13:25

Musetti non trova il break

Tiene il servizio Tiafoe, che si porta sul 2-0.

13:22

Subito break Tiafoe

Comincia male il terzo set di Musetti, che subisce subito il break di Tiafoe: strada in salita per l'azzurro che ora deve rimontare.

13:14

Tiafoe vince al tie-break, si va al terzo set

Non bastano altri due ace di uno straordinario Musetti, Tiafoe mantiene il vantaggio e chiude il tie-break sul 7-4. Si va dunque al terzo e decisivo set.

13:09

Si va di nuovo al tie-break

Anche il secondo set sarà deciso al tie-break: Musetti tiene il servizio, con l'undicesimo ace del match, e porta il punteggio sul 6-6.

13:05

Tiafoe tiene il servizio, 6-5

L'americano si prende il game e si assicura il tie-break: ora serve Musetti.

13:02

Musetti risponde all'americano: 5-5

Musetti si salva e pur lasciando il gioco a Tiafoe riesce a tenere il turno di battuta e portarsi sul 5-5.

12:56

Tiafoe di nuovo avanti: 5-4

Continua il botta e risposta nel secondo set, ancora senza break. Tiafoe mantiene il servizio e si porta sul 5-4.

12:54

Musetti tiene il servizio con carattere: 4-4

Soffre un po' di più Musetti (arriva sul 40 pari), ma ottiene lo stesso risultato e mantiene il servizio l'italiano, che si porta sul 4-4.

12:46

Tiafoe, altro game lampo: 4-3

Tiafoe lascia ancora a zero Musetti con un turno di battuta perfetto e si porta sul 4-3.

12:44

Solido Musetti, si va sul 3-3

Musetti tiene ancora il servizio: 3-3 con Tiafoe.

12:39

Tiafoe, game perfetto e 3-2

Tiafoe in un game lampo, chiuso con un servizio a 193 km/h, lascia Musetti a zero e si porta sul 3-2.

12:38

Musetti non sbaglia: si va sul 2-2

Musetti mantiene il servizio senza grossi problemi e porta il risultato del secondo set sul 2-2.

12:33

Tiafoe rischia ma mantiene il servizio, è avanti 2-1

Concede subito una palla break Tiafoe, ma Musetti non la sfrutta e lo statunitense va sul 2-1.

12:29

Musetti tiene il servizio: 1-1 nel secondo set

Musetti non è da meno nel suo primo turno di servizio del secondo set, chiuso lascinado a zero Tiafoe.

12:27

Tiafoe vince il primo game del secondo set

Rabbiosa risposta di Tiafoe nel primo game del secondo set, con Musetti lasciato a 15 e la battuta che ha deciso il gioco scagliata a oltre 200 km/h.

12:21

Musetti si impone al tiebreak! È suo il primo set

Nel tiebreak va avanti 3-0 Tiafoe, ma Musetti recupera e si porta sul 4-4. I due vanno avanti punto a punto, fino che l'italiano con personalità va a prendersi il primo set in un'ora e 13 minuti.

12:12

Altro break di Musetti! Si va al tiebreak

Dopo tre set point non sfruttati, Tiafoe concede una palla break e Musetti la sfrutta subito e va sul 6-6. Si va al tiebreak.

12:05

Contro-break Tiafoe: 6-5 per lo statunitense

Concede una prima palla break Musetti, ma la annulla. Ne concede una seconda ai vantaggi, con un doppio fallo (il primo della partita), e annulla anche quella. Alla terza, però, arriva il break, che chiude un game lottato e pieno di bei punti. Tiafoe va così sul 6-5.

11:52

Break di Musetti! È 5-5

Tiafoe trova il suo game sbagliato e perde il servizio per la prima volta nel torneo. Ne approfitta Musetti, che sfrutta le due palle break concesse dallo statunitense e si porta sul 5-5.

11:48

Servizio mantenuto da Musetti: 5-4 per Tiafoe

Stavolta non ha difficoltà Musetti nel mantenere il servizio: si va sul 5-4 in favore di Tiafoe.

11:44

Musetti sfiora solo il contro-break: Tiafoe va sul 5-3

Tiafoe concede la prima palla break della partita a Musetti sul 30-40. L'italiano non riesce a sfruttarla e lo statunitense va sul 5-3.

11:37

Break Tiafoe: lo statunitense si porta sul 4-3

Concede due palle break Musetti: ne annulla una, non la seconda. Così Tiafoe si porta sul 4-3 nel primo set togliendo il servizio all'italiano.

11:33

Tiafoe vince il sesto game: è 3-3

Dopo aver portato per la prima volta la sfida sul 40 pari su servizio di Tiafoe, Musetti cede allo statunitense: 3-3 nel primo set.

11:27

Musetti mantiene ancora il servizio e si porta sul 3-2

Molto bene Musetti che tiene a 15 il servizio e si porta sul 3-2.

11:24

Spettacolo a Stoccarda nei primi game: è 2-2 nel primo set

Partita bellissima in questi primi quattro game. Tiafoe tiene il servizio e porta il punteggio del primo set sul 2-2.

11:20

Musetti tiene il servizio: 2-1

Sfrutta il servizio e si porta sul 2-1 Musetti. Arriva al quarto ace della sua partita l'azzurro.

11:16

Tiafoe si prende il secondo game: 1-1

Nel secondo game Tiafoe lascia Musetti a zero in un turno di battuta perfetto. È 1-1.

11:14

Musetti parte bene: 3 ace e una palla break annullata

Musetti al servizio nel primo game. Dopo essere partito un ace, l'italiano trova subito molte difficoltà con Tiafoe, concedendo una palla break (annullata) e mantenendo il servizio con altri due ace.

11:01

Musetti e Tiafoe in campo

Entrano in campo Musetti e Tiafoe per i quarti di finale dell'Atp Stoccarda. È la sesta volta in carriera in cui i due si affrontano.

10:49

Musetti sfida Tiafoe nei quarti a Stoccarda

L'unico tennista italiano rimasto in corsa al "Boss Open" affronta lo statunitense: in palio un posto in semifinale.

Stoccarda (Germania)