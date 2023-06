Sinner eliminato, rivivi la diretta: vince Ruusuvuori in due set

18:25

Sinner battuto in due set ai quarti di finale

Partita da dimenticare per Jannik Sinner, che esce di scena ai quarti di finale dell'Atp 250 di 's-Hertogenbosh. L'altoatesino si rende protagonista di una delle sue peggiori prestazioni della stagione, con tanti errori e concedendo gratuiti ad Emil Ruusuvuori che conquista la semifinale. La partita finisce in due set con il punteggio di 6-3 6-4 in solo un'ora e 20 minuti.

18:18

Ruusuvuori tiene il servizio, Sinner eliminato

Russuvuori si prende anche il secondo set, chiudendo al servizio: eliminato Jannik Sinner.

18:13

Sinner lotta, 5-4

Rimane in partita l'altoatesino, tenendo il servizio: ora serve un break per evitare la sconfitta.

18:09

Ruusuvuori ad un passo dalla vittoria

Il finlandese si porta sul 5-3: manca solo un game per chiudere la partita.

18:03

Sinner non molla, ora 4-3

L'altoatesino evita un altro break e tiene il servizio ai vantaggi.

17:56

Sinner sbaglia tanto, 4-2 per Ruusuvuori

Tanti, troppi errori gratuiti di Sinner, con Ruusuvuori che tiene il servizio e si prende un altro game.

17:51

Break di Ruusuvuori, avanti 3-2

Il finlandese prima tiene servizio e poi rompe l'equilibrio della partita: break su Sinner, autore di troppi errori, e si porta in vantaggio.

17:43

Sinner avanti, 2-1

Tiene la battuta anche l'altoatesino: fase equilibrata della partita in questo momento.

17:40

Ruusuvuori tiene il servizio, 1-1

Il finlandese non ha problemi alla battuta: game veloce e risultato in parità.

17:36

Sinner si prende il primo game

Il secondo set inizia con il servizio di Sinner, che vince il primo game. Parte bene l'azzurro stavolta.

17:32

Ruusuvuori vince il primo set

Il finlandese tiene il servizio e chiude sul 6-3 prendendosi il primo set. Sinner è chiamato alla rimonta.

17:27

Sinner non molla, 5-3

L'altoatesino tiene il servizio, ora in battuta Ruusuvuori per il primo set.

17:23

Servizio a zero di Ruusuvuori

Immediata risposta del finlandese: servizio a zero e 5-2, ora ad un game dal primo set.

1 7:21

Sinner tiene il servizio, 4-2

Turno in battuta per l'azzurro che riduce lo svantaggio.

17:18

Sinner in difficoltà

Ancora errori dell'altoatesino, che regala qualche punto e Ruusuvuori tiene il servizio: ora sul 4-1.

17:15

Break di Ruusuvuori, avanti 3-1

Il finlandese prima tiene il servizio e nel game successivo trova il primo break della partita: Sinner è sotto 3-1 ed è chiamato a rimontare.

17:05

Sinner evita il break, 1-1

L'altoatesino annulla una palla break di Ruusuvuori e tiene il servizio.

17:00

Ruusuvuori tiene il servizio

Primo game per il finlandese, che apre con un ace e tiene il servizio. Ora tocca a Sinner.

16:50

Sinner in campo

Scendono in campo Sinner e Ruusuvuori: ora il riscaldamento e poi inizierà la sfida.

16:45

Musetti eliminato a Stoccarda

La giornata per gli azzurri è iniziata male, con l'eliminazione di Lorenzo Musetti ai quarti dell'Atp di Stoccarda. Sinner resta l'unico italiano in gara tra Stoccarda e Olanda nel corso di questa settimana. (LEGGI TUTTO)

16:40

Griekspoor aspetta Sinner e Ruusuvuori

Intanto è terminato il match sul Campo Centrale: Tallon Griekspoor ha battuto Alex De Minaur con il punteggio di 4-6 6-3 6-4. Ora spazio alla sfida tra Sinner e Ruusuvuori, con il beniamino di casa che conoscerà il suo sfidante in semifinale al termine di questo match.

16:35

Sinner il favorito per la vittoria finale

Jannik Sinner torna in campo dopo l'ottimo esordio contro il kazako Alexander Bublik, battuto facilmente in due set. Con l’eliminazione a sorpresa di Daniil Medvedev, battuto da Mannarino, l'altoatesino è la testa di serie rimasta più alta del torneo.

16:30

Sinner sfida Ruusuvuori ai quarti di finale

È tutto pronto per la sfida tra l'altoatesino e il finlandese: in palio un posto in semifinale dell'Atp 250 di 's-Hertogenbosch.

‘s-Hertogenbosch - Olanda