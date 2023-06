Rune e la frase che indispettisce Alcaraz: "Perdono tutti prima o poi"

ROMA - Ha soli vent'anni, ma personalità da vendere. Il "bad boy" del tennis Holger Rune ( anche se l'etichetta non gli piace ) non ha alcun problema nel mostrare tutta la sua spavalderia, lo ha dimostrato in passato e lo ha confermato nella sua ultima intervista concessa a El Pais, dove ha parlato della rivalità con Carlos Alcaraz . Un avversario che considera assolutamente battibile: “La rivalità da giovani con Carlos è stata grande, abbiamo giocato ottime partite. E andiamo d'accordo, è vero. Ci confrontiamo molto e ci spingiamo ai nostri limiti, e questo è fantastico, perché diverte la gente. Lui lo sa già, è un altro di quelli che lottano fino alla fine, e questo rende tutto più eccitante. Ha già perso alcune partite quest'anno, quindi è possibile batterlo, ma è chiaro che sarà dura. In questo momento, Carlos è uno dei giocatori più difficili da battere: ma, insisto, tutti perdono un giorno”.

Rune e il rapporto con le sconfitte

Anche a lui ovviamente è capitato spesso di perdere, ma il tennista danese assicura di riuscire a trarre sempre qualcosa di positivo dai ko: "Ovviamente è complicato, ma è anche difficile giocare bene ed essere fisicamente in forma. Voglio dire, competere a questo livello non è facile, se vuoi essere lassù devi affrontare tutto quel genere di cose. Non devi pensare se è difficile o no, basta scavare in profondità e trovare un modo per vincere e fare tutto il possibile. Questo è il mio modo di vederla. Quando perdo, è finita. Non posso recuperare il tempo perduto e nulla può essere cambiato. Ovviamente sono frustrato, ma preferisco concentrarmi sul presente e guardare solo avanti”.

