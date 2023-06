Fernando Verdasco è la prima wild card dell'Emilia-Romagna Tennis Cup 2023

Verdasco, lo spagnolo ex numero 7 al mondo

Un curriculum di tutto rispetto quello di Verdasco per anni stabilmente tra i primi 30 al mondo, con best ranking di numero 7 nel 2010. Ben sette i titoli vinti nel circuito maggiore tra cui un ATP 500 a Barcellona. Non solo, lo spagnolo conta anche 31 presenze con la maglia della nazionale in Coppa Davis. Attualmente l'iberico, alla soglia dei quaranta anni, occupa il numero 334 delle classifiche mondiali.