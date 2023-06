Alcaraz e la sconfitta con Djokovic: "Ecco perché ho avuto i crampi"

MADRID (SPAGNA) - "I crampi contro Djokovic erano dovuti solo alla tensione. Per giocare contro di lui devi dare il massimo". Così Carlos Alcaraz ritorna sulla sconfitta alle semifinali del Roland Garros contro Novak Djokovic . Intervistato da 'L'Equipe', il 20enne di El Palmar ritorna sulla sconfitta in quattro set contro l'asso serbo. Un'eliminazione che ha fatto molto discutere , soprattutto per i crampi che hanno condizionato il rendimento del secondo giocatore del mondo.

Alcaraz: "Sconfitta con Djokovic? Problema mentale..."

Lo stesso Alcaraz ha spiegato di stare bene fisicamente ma in quella partita "il problema è stato mentale. Non mi sono preparato bene per il match che mi attendeva, mi sono messo addosso troppa pressione. Se ai primi due set, che sono stati molto duri, aggiungi tutta questa tensione supplementare succede poi quello che è effettivamente successo". In vista della stagione sull'erba, Alcaraz è pronto al riscatto: "Mi sento meglio, sto bene. Non è successo niente di grave, ho pienamente recuperato. Mi sono riposato come si deve".