Emilia-Romagna Tennis Cup, Bondioli out in due set

Bondioli ko con Pujolras

Il primo azzurro a scendere in campo oggi è stato Federico Bondioli, sconfitto in due set dallo spagnolo Marti Pujolras, numro 371 al mondo. La gara si è chiusa con il punteggio di 6-1, 6-1 per il tennista iberico. In corso di svolgimento il derby tra Lorenzo Rottoli e Giovanni Oradini.