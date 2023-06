Classifica Atp, crolla Berrettini. Best ranking per Musetti

Novak Djokovic si conferma numero uno al mondo. Il tennista serbo, che ha trionfato al Roland Garros resta al comando delle classifiche Atp, davanti a Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev. Al quarto posto resta Casper Ruud, davanti a Tsitsipas, Rune, Rublev, Fritz e Jannik Sinner. L'azzurro resta al nono posto della classifica. In decima sale Frances Tiafoe, primo giocatore nel 2023 a fare il suo primo ingresso in carriera in Top 10, grazie soprattutto al titolo vinto a Stoccarda.