Emilia-Romagna Tennis Cup, Fonio batte Moroni: tutti i risultati

PARMA - L' EmiliaRomagna Tennis Cup , entra nel vivo, con la sua terza giornata di gara. Il torneo ATP Challenger 125 organizzato da Master GroupSport in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna sui campi del Tc President a Montechiarugolo (Parma), vede la presenza di molti tennisti azzurri. Che oggi daranno vita a numerose sfide incrociate.

Fonio e Bonadio si aggiudicano i derby

Nel primo derby di giornata Giovanni Fonio, numero 283 delle classifiche Atp, ha sconfitto in due set Filippo Moroni (n.883 al mondo) in due set, con il risultato di 6-4, 6-2. A seguire il successo di Bonadio su Darderi in due set: 7-6, 6-4.