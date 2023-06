Pietrangeli affossa Berrettini: "Spero non siano vere quelle voci…”

Le parole di Nicola Pietrangeli

L’ennesimo ritiro ha creato sconcerto all’interno dell’ambiente, tanto che anche Nicola Pietrangeli, ex capitano di Coppa Davis, è tornato a parlare di Matteo Berrettini. “E’ bello, ricco e famoso - ha sottolineato Pietrangeli - guadagna un sacco di soldi, sta dilapidando tutto e non si rende conto della fortuna che ha. Soltanto lui sa quando potrà tornare a giocare a tennis. Spero che la voce che circoli, ovvero che stia pensando di smettere, non sia vera: sarebbe un dramma per lui e per il tennis italiano".