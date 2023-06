Navratilova, durissimo attacco a Camila Giorgi: "Che schifo!". Il motivo

Fa ancora discutere il match tra Venus Williams e Camila Giorgi, vinto dalla statunitense che si è imposta in tre set sull'azzurra nel Wta 250 di Birmingham. Più che del risultato in questi giorni si è parlato delle polemiche che ne sono scaturite poco. Dopo le parole della Williams al termine della gara: "Sono sorpresa che Camila Giorgi non sia la numero uno al mondo", dette in modo ironico, l'attacco ora arriva da Martina Navratilova.