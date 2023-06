Federer sul migliore di sempre: arriva la secca risposta contro Djokovic

Federer e la risposta sul tennista migliore

"Chi è il migliore? Non lo so", dichiara Federer. "Vincere Wimbledon a 17 anni come Becker o Parigi a 36 come Novak? Non lo so. Ciò che ha realizzato è assolutamente gigantesco. Potrebbe bastare. Ma penso che finché Rafa continua a giocare non puoi ancora rispondere in modo definitivo".