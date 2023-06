Rune attacca Musetti e litiga con un giornalista: "Io in semifinale, lui no"

Holger Rune ha ottenuto la qualificazione per le semifinali del Queens, dopo aver battuto Lorenzo Musetti. La gara si è accesa all'improvviso all'inizio del secondo set, quando l'italiano ha colpito involontariamente con uno smash il suo rivale. Rune ha reagito con uno sguardo tutt'altro che pacifico. Poi in conferenza stampa ha alimentato la polemica: "Può fare quello che vuole. Non è certo la migliore cosa da fare, ma è legale. Può colpire la palla dove vuole. Mi ha fornito ulteriori motivazioni per batterlo. Sono felice di aver superato Musetti in due set. Io sono in semifinale; lui no".