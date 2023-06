Emilia-Romagna Tennis Cup, Maestrelli ko in finale: vince Muller

PARMA - Nulla da fare per Francesco Maestrelli, battuto in finale da Alexandre Muller che trionfa nell’Emilia-Romagna Tennis Cup, torneo Challenger Atp 125 organizzato da Master Group Sport in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna sui campi del Tc President a Montechiarugolo. Prestazione perfetta del francese, che chiude l'incontro in due set dopo un'ora e un quarto di gioco. Dopo aver dominato nel primo set (6-1), Muller si difende dalla reazione di Mestrelli nel secondo chiudendo sul 6-4. Si ferma in finale il sogno dell'azzurro.