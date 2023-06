Queen's, trionfo Alcaraz: è di nuovo il numero 1 del mondo

LONDRA - Trionfo di Carlos Alcaraz, che domina la finale del torneo ATP 500 del Queen's. Lo spagnolo vince sull'erba londinese battendo l'australiano Alex de Minaur in due set con il punteggio di 6-4, 6-4 in 1 ora e 36 minuti di gioco. Per il giovane spagnolo è l'undicesima vittoria in carriera, la prima sull'erba.