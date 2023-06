Wimbledon, via alle qualificazioni: Nardi e Arnaldi avanti, tutti i risultati

WIMBLEDON (LONDRA) - Dal 3 al 16 luglio torna l'appuntamento con il grande tennis con il torneo di Wimbledon , la più prestigiosa competizione tennistica su erba. Intanto ’All England Lawn Tennis & Croquet Club' via aitornei di qualificazione dove saranno impegnati in totale 18 italiani tra cui Matteo Arnaldi, in campo nel pomeriggio, testa di serie numero 1 delle qualificazioni. Di seguito tutti i risultati della giornata.

Fuori Pellegrino e Agamenone, bene Gigante

Finisce l'avventura di Andrea Pellegrino sconfitto in due set dal giapponese Rio Noguchi che si è imposto 1-6, 1-6. Successo invece per Matteo Gigante contro Wendelken: 6-3 nel primo set, 7-6 nel secondo che si è deciso al tie-break dove l'azzurro si è imposto 8-6. Eliminato anche Agamenone in tre set contro Kaichi Uchida che si è imposto per 6-4, 6-7, 2-6.

Nardi avanti, eliminato Darderi

Vittoria per Luca Nardi che ha battuto Kovalik imponendosi per 2-6, 6-4, 4-6 in tre set. Niente da fare invece per Darderi sconfitto dal tedesco Marterer sempre in tre set: 5-7, 6-1, 6-1.

Eliminati Passaro e Brancaccio

Passaro e Brancaccio salutano la chance di appodare a Wimbledon. I due azzurri sono stati eliminati rispettivamente dallo statunitense Kudla (6-4, 6-4) e dal francese Couacaud (6-4, 7-6).

Arnaldi avanza, battuto Shang

Prosegue il cammino di Arnaldi, testa di serie numero 1 delle qualificazioni, che in un match duro ha battuto il cinese Shang in tre set per 3-6, 7-6, 7-5. Avanti anche Gaio che elimina Cox in tre set (2-6, 7-6, 7-5). Eliminato invece Giannessi finito ko contro Broom che si è imposto per 4-6, 7-6, 6-3. Fuori anche Bonadio battuto in due set (2-6, 2-6) da Gomez.