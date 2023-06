Diretta Atp Eastbourne: Cecchinato ko, poi in campo Sonego LIVE

EASTBOURNE (INGHILTERRA) - Avvicinamento a Wimbledon per Lorenzo Sonego, oggi impegnato sull'erba dell'Atp 250 inglese di Eastbourne: nel primo turno c'è Zhizhen Zhang per il torinese. Termina al primo turno l'avventura di Marco Cecchinato; l'azzurro viene eliminato in due set (doppio 6-3) contro lo statunitense McDonald. Nel femminile, eliminata Jasmine Paolini che cede in due set (6-3, 6-2) alla tunisina Jabeur. In campo Camila Giorgi. Segui in diretta la giornata...