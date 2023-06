Wimbledon, Arnaldi e Stefanini nelle finali di qualificazione

WIMBLEDON (LONDRA) - Gli italiani vanno forte nelle qualificazioni di Wimbledon, dove si è chiusa una giornata positiva per gli azzurri. Sull'erba, nel torneo dei tornei per prestigio e seguito, Matteo Gigante (254 Atp), Matteo Arnaldi (78 Atp), Mattia Bellucci (160 Atp) e Lorenza Stefanini (110 Wta) hanno raggiunto le finali del torneo di qualificazione. Stop invece per Giulio Zeppieri e Luca Nardi, eliminati da Lucas Pouille e Taro Daniel.