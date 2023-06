Impresa Giorgi a Eastbourne: batte Jabeur e vola ai quarti

EASTBOURNE (INGHILTERRA) - Impresa di Camila Giorgi sull'erba inglese di Eastbourne , dove l'azzurra ha staccato il pass per i quarti di finale 'Rothesay International'", torneo Wta 500 con 780.637 dollari di montepremi che si sta disputando sui campi in erba del 'Devonshire Park'.

Giorgi, impresa contro Jabeur

La 31enne tennista marchigiana, n.67 del ranking Wta, semifinalista nelle ultime due edizioni, si è imposta al secondo turno (ottavi) sulla tunisina Ons Jabeur, n.6 del ranking e quarta favorita del seeding, superata in due set con il punteggio di 6-3 6-2, maturato in un'ora e 12 minuti di gioco. Per un posto in semifinale Giorgi sfiderà ora l'estone Jelena Ostapenko, vincente per 6-3 6-4 sulla britannica Harriet Dart.