Il coach di Musetti attacca Rune: "E' solo un arrogante". Scoppia la polemica

Dopo aver raggiunto i quarti di finale a Stoccarda e al Queen's , Lorenzo Musetti si appresta ad iniziare la sua avventura a Wimbledon . "Lorenzo è cresciuto in consapevolezza e sta iniziando a eseguire il piano di gioco con più precisione” ha dichiarato Simone Tartarini, tecnico del tennista azzurro -. “Mi riferisco ai primi colpi nello scambio e alla posizione in campo. Tuttavia, non ha ancora la continuità necessaria e le emozioni possono condizionarlo perché quando manca la fiducia si tira troppo indietro e soprattutto sull'erba è difficile per lui".

La polemica con Rune: "E' arrogante"

L'allenatore del tennista azzurro torna sulla sfida tra Musetti e Rune nei quarti di finale del Queen's, e sul timeout medico richiesto dal danese. "Rune è il classico 'signor Cretinetti' ed è chiaro che lo ha fatto apposta per far perdere la concentrazione a Lorenzo, ma è stato molto ingenuo. Dopo il trattamento al polso, Rune non ha tirato bene come prima e non ha messo una palla in campo. Ha buttato via un set e questo lo ha condizionato mentalmente perché per tutta la partita si è rimproverato e ha commesso errori". Il danese ha criticato Musetti per uno smash che lo ha colpito involontariamente. "Devo ripeterlo, è molto arrogante. Dopo tutte le polemiche del passato con Wawrinka e Ruud ce lo ricordiamo tutti. Ci siamo rimasti male anche perché lo conosciamo da tempo e Musetti si è spesso allenato con lui avendo avuto una carriera junior parallela. Lorenzo si è scusato più volte per quel colpo ed è chiaro che non l'ha fatto apposta, ma Rune a questo punto abbiamo capito che tipo di persona è".