Wozniacki torna in campo dopo tre anni: "Ho ancora degli obiettivi"

COPENAGHEN (DANIMARCA) - Caroline Wozniacki, tennista danese ex numero 1 al mondo, ha deciso di tornare a giocare dopo tre anni lontana dai campi. Ad annunciarlo è la stessa 32enne di Odense con un tweet che fa anche da lancio al servizio dedicatole dalla rivista 'Vogue': "In questi ultimi tre anni lontano dal gioco ho avuto modo di recuperare il tempo perduto con la mia famiglia, sono diventata mamma e ora ho due bellissimi bambini di cui sono così grata", sottolinea la danese, in testa alla classifica mondiale Wta per 71 settimane dal 2010 al 2012 e vincitrice degli Australian Open nel 2018.