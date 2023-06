Bad Homburg Open, Swiatek si ritira: Lucia Bronzetti in finale

Lucia Bronzetti raggiunge la finale del Bad Homburg Open , il torneo 250 Wta in scena ad Assia in Germania . La tennista azzurra approfitta del forfait di Iga Swiatek per superare le semifinali e approdare direttamente all'atto conclusivo del torneo. La tennista polacca, numero uno al mondo, ha infatti annunciato il ritiro per "motivi di salute".

Prima finale sull'erba per Lucia Bronzetti

Un forfait deciso in via precauzionale, a tre giorni dall'inizio di Wimbledon. "Sono davvero dispiaciuta, ma devo rinunciare alla mia partita - ha twittato la 22enne polacca .- Ho avuto una notte agitata a causa della febbre e forse di un'intossicazione alimentare. Oggi non sono in grado di esibirmi e devo prendermi cura di me stessa - ha aggiunto - Spero di stare meglio presto." Lucia Bronzetti, numero 65 delle classifiche mondiali, raggiunge così la sua prima finale sull'erba in carriera.