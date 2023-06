Diretta Eastbourne Kasatkina batte Giorgi e va in finale Segui il LIVE

EASTBOURNE (Inghilterra) - Camila Giorgi viene sconfitta nella semifinale del torneo WTA 500 di Eastbourne 2023 dalla russa Daria Kasatkina che affronterà in finale Madison Keys. Troppi errori da parte della tennista italiana che ha dato cenni di risveglio soltanto nella seconda parte del secondo set.

15:08

Kasatkina vince il match: 6-2, 7-5

La russa batte in due set Camila Giorgi: 6-2, 7-5 il punteggio finale della sfida dopo un'ora e 25 minuti di gioco

15:04

Kasatkina rialza la testa: 6-5

La russa strappa il servizio alla Giorgi: ora servirà per il match

14:59

Giorgi piazza il break: 5-5!

La tennista italiana strappa il servizio all'avversaria e torna inaspettatamente in partita

14:55

Giorgi riapre la partita: 4-5

Ma ora la russa, avendo già vinto il primo set, avrà la possibilità di servire per chiudere il match

14:51

Kasatkina si porta sul 5-3

La russa allunga, Giorgi serve per restare nel match

14:45

Giorgi mantiene il turno di battuta: 3-4

L'italiana riesce a mantenere il servizio e vince due game consecutivi contro Kasatkina

14:41

Giorgi accorcia il margine: 2-4

L'italiana piazza il break e ora ha la possibilità di accorciare ulteriormente

14:37

Giorgi fuori dalla partita, concede altro break: 1-4

L'italiana perde il proptio turno di battuta a zero, è una resa incondizionata da parte dell'italiana

14:34

Kasatkina si porta sul 3-1

La russa allunga il passo, la Giorgi non riesce a limitare nel suo gioco gli errori gratuiti

14:29

Kasatkina piazza ancora un break: 2-1

Camila Giorgi non riesce a mantenere il turno di battuta: prestazione altalenante dell'italiana, la russa ancora avanti

14:25

Giorgi strappa il servizio all'avversaria: 1-1

Contro break della tennista italiana che porta il punteggio in parità

14:22

Kasatkina apre il secondo set con un break: 1-0

Continua la pessima prestazione di Camila Giorgi che fin qui ha commesso 5 doppi falli e 16 errori non forzati

14:15

Giorgi perde il primo set

La russa Kasatkina conquista il primo set per 6-2 dopo mezz'ora di gioco

14:10

Giorgi torna a vincere un game: 2-5

L'italiana dà segnali di ripresa, ma ora Kasatkina servirà per conquistare il primo set

14:05

Kasatkina si porta sul 5-1

La russa tiene in mano la partita, serve al meglio e conquista un altro game

14:02

Disastro Giorgi: perde l'ennesimo turno di battuta: 1-4

La tennista maceratese non riesce a entrare in partita e cede un altro turno di battuta all'avversaria

14:00

Kasatkina allunga: 3-1

La russa mantiene il turno di battuta e si porta sul 3-1

13:56

Kasatkina ancora avanti: 2-1

Nuovo break della russa che strappa nuovamente il servizio a Camila Giorgi. Inizio in salita per la tennista italiana che non riesce a sfruttare a dovere la propria battuta

13:53

Giorgi, contro break! L'italiana si riporta in parità: 1-1

La tennista di Macerata riporta subito il risultato in equilibrio strappando il servizio alla Kasatkina

13:50

Kasatkina piazza subito il break!

Camila Giorgi cede il proprio turno di battuta, la russa si porta avanti per 1-0 nel primo set

13:45

E' iniziata la partita

Camila Giorgi al servizio, terza semifinale consecutiva al WTA 500 di Eastbourne per la tennista di Macerata

13:44

Atlete in campo per il riscaldamento

Camila Giorgi e Daria Kasatkina hanno iniziato il riscaldamento sul campo centrale: la tennista italiana ha vinto il sorteggio: ha scelto di servire

13:31

Il percorso delle due tenniste

Camila Giorgi è arrivata in semifinale battendo la britannica Heather Watson al primo turno, la tunisina Ons Jabeur negli ottavi ed eliminando la lettone Jelena Ostapenko ai quarti. Il percorso della russa Kasatkina registra il successo al primo turno contro l’ucraina Anhelina Kalinina, la ceca Karolina Pliskova negli ottavi e la francese Caroline Garcia nei quarti di finale.

13:30

Giorgi-Kasatkina, due precedenti

La russa si è imposta in entrambi i 'precedenti contro la tennista italiana. Il bilancio è di 2-0 per la Kasatkina che ha vinto sia il confronto nel torneo di Lione nel 2020, che quello disputato a Roland Garros nel 2022

Eastbourne, Inghilterra