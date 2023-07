Diretta Wta Bad Homburg: segui la finale Bronzetti-Siniakova LIVE

BAD HOMBURG (GERMANIA) - Cresce l'attesa per la finalissima del Bad Homburg Open , torneo Wta 250 sull'erba tedesca con un montepremi 259.303 dollari. I fari sono puntati sulla prestazione di Lucia Bronzetti , 24enne di Rimini, numero 65 al mondo, pronta a sfidare la ceca Katerina Siniakova , che si trova alla posizione 52 del circuito Wta: il match avrà inizio alle ore 13.30 . Segui la diretta della partita.

15:10

Siniakova 'vede' il primo set: 5-2

Bronzetti ancora pericolosa nel game di risposta, ma purtroppo si ferma nuovamente a 30: la ceca è a un solo game dalla vittoria del primo parziale.

15:04

Bronzetti non molla: 2-4

Buon turno di servizio per la riminese che accorcia le distanze: Siniakova avanti ora di due game.

15:01

Siniakova ristabilisce la distanza di sicurezza: 4-1

La tennista ceca si salva ai vantaggi e vince il quinto game contro Bronzetti.

14:55

Si sblocca Bronzetti: 1-3

L'azzurra vince il quarto game del primo set e muove il punteggio.

14:52

Siniakova incontenibile: 3-0!

La ceca recupera da uno 0-30 e consolida il break contro una Bronzetti in evidente difficoltà.

14:48

Break Siniakova: 2-0

Ottimo avvio per la ceca che conquista il break a zero e allunga su Bronzetti.

14:43

Siniakova vince il primo game: 1-0

La ceca parte bene e con quattro punti di fila recupera dallo 0-30 e si aggiudica il primo game del match.

14:37

Bronzetti e Siniakova in campo per il riscaldamento

Finalmente le due giocatrici entrano sull'erba del Centre Court del Tennis Club di Bad Homburg per il riscaldamento pre-partita. Sarà la ceca a partire al servizio.

14:30

Best ranking per Bronzetti

Grazie ai punti conquistati fin qui, la 24enne romagnola sale virtualmente al 47° posto della classifica Wta, centrando così il suo 'best ranking' in carriera. L'azzurra migliora di tre posti il precedente, n.50, raggiunto a inizio gennaio.

14:08

Pioggia incessante a Bad Homburg: slitta ancora l'inizio del match

Non si placa il maltempo sul Tennis Club tedesco: l'inizio del match è ora in programma per le 14.30.

14:00

Ranking Wta, Swiatek sempre in testa. Crolla Giorgi

Cocciaretto, numero 41, si conferma come la miglior azzurra, seguita da Paolini: tutte le variazioni della classifica. (QUI I DETTAGLI)

13:40

Bronzetti-Siniakova, slitta l'orario di inizio del match: il motivo

L'orario della sfida tra l'azzurra e la ceca slitta alle ore 14 causa pioggia abbattutasi sul Tennis Club di Bad Homburg.

13:37

Bronzetti-Siniakova a breve in campo per il riscaldamento

Le due giocatrici sono attese al Centre Court di Bad Homburg.

13:30

Siniakova mette nel mirino il primo titolo sull'erba tedesca

La ceca, 52ª giocatrice del ranking Atp, vuole riscattarsi dopo la sconfitta subita a Bad Homburg nella finale 2021: la 27enne di Hradec Kralove perse in due set (6-3, 6-2) contro la padrona di casa Angelique Kerber.

13:25

Bronzetti, è la terza finale in carriera

La 24enne di Rimini centra la sua terza finale in carriera dopo Palermo 2022 (sconfitta da Irina-Camelia Begu) e Rabat a fine maggio (dove ha conquistato il suo primo trofeo Wta).

13:20

Diretta Bronzetti-Siniakova ore 13.30: dove vederla in tv e streaming

Tutto pronto per la finale del Bad Homburg Open: l'italiana sfida la ceca. Non ci sono precedenti tra le due atlete. (LEGGI TUTTO)

Tennis Club Bad Homburg (Germania)