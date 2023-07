Il solito Kyrgios torna e attacca: "Il tennis? E' solo un lavoro. Non mi è mancato"

L'operazione al ginocchio ha compromesso gran parte della stagione di Nick Kyrgios . Il tennista australiano è tornato a Stoccarda (sconfitto al primo turno) ed ora prova a lasciare il segno a Wimbledon , torneo dove lo scorso anno raggiunse la finale. “Penso ancora che ci siano dei punti interrogativi per quanto riguarda il mio fisico. Giocare a tennis sui cinque set è una base completamente diversa. Guardo quello che ho fatto lo scorso anno, probabilmente ho avuto una preparazione ideale. Ora sto solo cercando di mantenere la mia forma fisica, tornando in campo. Ho giocato con alcuni giocatori davvero bravi questa settimana e il mio corpo si sente bene. Vivrò un giorno alla volta. Non guarderò avanti e non metterò aspettative ingiuste su me stesso. Cercherò di fare tutto il possibile, prepararmi, uscire e giocare un buon tennis".

Kyrgios: "Il tennis è il mio lavoro"

Kyrgios ha dichiarato di non aver visto tante partite di tennis durante la sua assenza: “Ci sono un paio di giocatori che mi piace guardare, come Tiafoe o Kokkinakis. Ovviamente ho visto le finali del Grande Slam. Vedere cosa Alcaraz è riuscito a mettere insieme in così poco tempo è pazzesco. Ha una tale disciplina e adora lo sport. È divertente da guardare, perché ha anche spettacolo sul campo, ama coinvolgere la folla. Adora convincere le persone a cantare il suo nome, il che è piuttosto interessante". La lunga assenza non ha pesato sul tennista australiano. "Ma no, non mi manca affatto lo sport, ad essere onesti. Stavo quasi temendo di tornare, ma è il mio lavoro”.