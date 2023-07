La disperazione di Kyrgios: "Devo ritirarmi da Wimbledon"

Il comunicato di Kyrgios

“Sono davvero triste nel dire che devo ritirarmi da Wimbledon quest’anno - scrive il tennista - ho fatto del mio meglio per essere pronto dopo il mio intervento chirurgico e poter calpestare di nuovo i campi di Wimbledon. Durante il mio ritorno ho avvertito un po' di dolore al polso - continua l’australiano - per precauzione ho fatto una risonanza che ha evidenziato la rottura di un legamento del polso. Ho provato in ogni modo a giocare, sono deluso nel dire che non ho abbastanza tempo per recuperare prima dell’esordio di Wimbledon".