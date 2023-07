Ranking Atp: Sinner sempre ottavo, scende Musetti

Carlos Alcaraz si conferma numero 1 del ranking mondiale davanti al serbo Novak Djokovic. I due, quindi, saranno teste di serie a Wimbledon ed eventualmente potranno affrontarsi soltanto in finale. Per quanto riguarda gli italiani, Jannik Sinner si conferma all'ottavo posto e Lorenzo Musetti scende dal quindicesimo al sedicesimo. Per il resto la classifica rimane pressoché invariata, con l'eccezione dello statunitense Tommy Paul che sale in 15ma posizione grazie alla finale raggiunta a Eastbourne. Francisco Cerundolo, vincitore proprio a Eastbourne, rimane in 19ma posizione ma può consolarsi in quanto è il primo tennista argentino ad aver vinto un torneo maggiore sull'erba dal lontano 1985.