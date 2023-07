Ranking Wta, Cocciaretto prima italiana: salgono Bronzetti e Giorgi

ROMA - Classifica Wta pressoché invariata, con la polacca Iga Swiatek che guida davanti alla bielorussa Aryna Sabalenka. Nella top ten rientra la russa Daria Kasatkina (scavalcando la ceca Barbora Krejcíková) e diventa la nuova numero 10 del ranking mondiale. La statunitense Madison Keys, vincitrice la scorsa settimana sull'erba di Eastbourne, scala sette posizioni e rientra nella top 20 (18esima posizione). Per quanto riguarda le italiane, le prime in classifica sono Elisabetta Cocciaretto (43) e Jasmine Paolini (44). Grande balzo in avanti invece per Lucia Bronzetti (47) e Camila Giorgi (48), che scalano rispettivamente 18 e 19 posizioni. Alle loro spalle Martina Trevisan (64) e Sara Errani (79). Lucrezia Stefanini che ha conquistato l'accesso al tabellone di Wimbledon è numero 111 del ranking mondiale.