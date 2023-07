Wimbledon, riecco Berrettini: "Sto meglio, voglio tornare a divertirmi"

LONDRA (INGHILTERRA) - A tre settimane di distanza dall'ultimo match Matteo Berrettini e con i problemi fisici messi alle spalle Matteo Berrettini è pronto a tornare in campo sull'erba di Wimbledon , terzo slam della stagione che nel 2021 lo vide arrendersi solo in finale contro Nole Djokovic e nel 2022 dare invece forfait per Covid.

Da Sonego a... Sonego: Berrettini pronto al rientro

"Ho tanta voglia di fare bene, di vivere una partita come piace a me, che io vinca o che io perda. Ho voglia di sentire le emozioni in campo, l'adrenalina e anche la paura", ha detto il tennista romano alla vigilia del 'derby' con quel Lorenzo Sonego che lo ha sconfitto a Stoccarda (anche lì sull'erba e al primo turno). Un match dal quale Berrettini era uscito a pezzi, rinunciando poi al 'suo' Queen's (torneo vinto due volte) per infortunio: "Le lacrime di Stoccarda erano legate al fatto che non ero riuscito a divertirmi, ero dispiaciuto per quello. Ora però sto meglio - spiega il romano -, ho lavorato molto anche se non sono al top della mia condizione fisica. Vedremo cosa succederà, sono contento di essere qui. Lorenzo è il mio migliore amico nel tennis, ce la metterò tutta perché sia una bella partita".