Cachin, il colpo contro Djokovic è incredibile: Nole lo applaude VIDEO

Un esordio tutto sommato tranquillo quello del superfavorito Nole Djokovic a Wimbledon. La stella serba regola in tre set l’argentino Pedro Cachin (6-3, 6-3, 7-6) mostrando uno stato di forma che non può lasciare sereni i suoi avversari, Carlos Alcaraz in primis. Durante la sfida, però, a strappare gli applausi è un colpo dell’argentino che con una stop volley di una precisione assoluta lascia di sasso il serbo che, affascinato dalla giocata dell’avversario, lo applaude complimentandosi con lui. Un bel gesto di fair play da parte di Nole e un applauso che Cachin potrà raccontare ai nipotini.