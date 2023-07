Venus scivola in campo e si fa male al ginocchio: le urla di dolore gelano Wimbledon VIDEO 

Grande spavento a Wimbledon ieri per Venus Williams. La tennista americana è stata protagonista suo malgrado di un infortunio che poteva avere conseguenze molto gravi. O almeno così sembrava nei secondi successivi al movimento innaturale del ginocchio (qui tutte le foto). Una discesa a rete durante la sfida (poi persa) contro la Svitolina e un appoggio di piede sbagliato ha fatto piegare male l'arto già fasciato. Le sue urla hanno scosso il campo lasciando in un silenzio innaturale tutti i tifosi presenti. La tennista statunitense si è toccata ripetutamente il ginocchio e il gioco è rimasto fermo per cinque minuti, nei quali i sanitari hanno cercato di rimetterla in sesto. Al termine della sospensione Venus Williams è tornata in campo, visibilmente dolorante, ma dopo pochi minuti è tornata a giocare come se niente fosse anche se alla fine non ha potuto evitare la sconfitta.