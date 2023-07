Azarenka sbotta con il giornalista a Wimbledon: "Lo sai che non sono russa?"

Azarenka, tensione e disagio durante l'intervista

Azarenka si è presentata in sala stampa per la classica intervista post-match. Uno dei giornalisti ha chiesto alla tennista cosa rappresentasse Wimbledon per la Russia sotto l'aspetto della cultura. Azarenka ha reagito: "Sai che non sono russa vero?". Dopo alcuni momenti d'imbarazzo, il giornalista ha provato a riformulare la sua domanda, invano però. La Azarenka, che in realtà è bielorussa, ha chiuso questo spiacevole siparietto affermando: "Wimbledon è uno dei più grandi tornei, lo è sempre stato ed è uno dei più antichi della storia. È iconico. Non so come lo vedano in Russia. Non vengo dalla Russia, quindi non so come si sente lì".