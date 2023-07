Sinner e il borsone Gucci in campo a Wimbledon, scoppia la bufera social

Sinner e il borsone Gucci

Si tratta infatti di un modello Gucci, casa di moda italiana per la quale è brand ambassador da poche settimane. Non era mai accaduto prima che un tennista ricevesse autorizzazione per portare in campo un oggetto di lusso con tanto di logo in bella mostra, motivo per il quela prima dell'evento Sinner ha dovuto chiedere approvazione all'ITF (International Tennis Federation), ma anche all'ATP e agli organizzatori di Wimbledon.