Federer ospite di Kate Middleton: l'accoglienza a Wimbledon è da brividi

Roger Federer è tornato per la prima volta dal suo ritiro sul centrale di Wimbledon. Lo spagnolo è stato accolto dalla principessa Kate Middleton che lo ha salutato con un sorriso e con un notevole entusiasmo. L'ex tennista ha vinto per ben 8 volte il titolo del singolare maschile nel Major londinese ed ha ricevuto la meritata accoglienza da star dal pubblico che ha ammirato le sue giocate per moltissimi anni.