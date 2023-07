Alcaraz show, colpo imbossibile a Wimbledon: Chardy gli fa i complimenti

LONDRA (INGHILTERRA) - Nonostante la pioggia che ha condizionato il gioco e portato all'interruzione di diverse partite non sono mancati i colpi spettacolari oggi (martedì 4 luglio) sull'erba londinese di Wimbledon , terzo Slam della stagione.

Alcaraz show, da applausi anche Murray e Jabeur

Da stropicciarsi gli occhi un passante incrociato con il rovescio a due mani e in corsa messo a segno da Carlos Alcaraz, numero uno del mondo, nel match di primo turno vinto 3-0 contro il 36enne francese Jeremy Chardy: 'impossibile' il colpo del 20enne spagnolo, applaudito dal pubblico londinese e dallo stesso avversario. Applausi e copertina anche per un lob del 'sempreverde' Andy Murray nella sfida vinta 3-0 contro l'altro britannico Ryan Peniston e per uno spettacolare punto messo a segno dalla 28enne tunisina Ons Jabeur (n. 6 Wta) nel match vinto 2-0 contro la polacca Magdalena Frech.