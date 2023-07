Berrettini-Sonego e gli altri italiani: orario e dove vederli in tv

Wimbledon, gli italiani in campo oggi

Tra gli italiani, Lorenzo Musetti aprirà alle 12 contro lo spagnolo Jaume Munar, che ha sconfitto John Isner al primo turno. Il carrarese ha eliminato invece Juan Pablo Varillas del Perù con un punteggio di 6-3, 6-1, 7-5. Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego completeranno il loro infinito derby iniziato martedì e proseguito mercoledì (al momento Berrettini è avanti per 2 set a 1). Anche Matteo Arnaldi (che è in svantaggio contro Carballes Baena) e Marco Cecchinato (che è in vantaggio di un set contro Nicolas Jarry) dovranno concludere il loro primo turno. Nel tabellone femminile, Elisabetta Cocciaretto giocherà contro la spagnola Rebeka Masarova, con il terzo turno di Wimbledon in palio. L'azzurra ha eliminato al primo turno la colombiana Camila Osorio Serano.

Orari e dove vedere i match (in tv e streaming)

Wimbledon viene trasmesso da Sky Sport (disponibile su Sky Go per i dispositivi mobili) e in streaming su Now TV. Questi nel dettaglio gli orari degli incontri con gli azzurri in campo: