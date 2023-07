Musetti-Hurkacz, terzo turno a Wimbledon: dove vederla in tv

Lorenzo Musetti contro Hubert Hurkacz: in palio un posto per gli ottavi di finale del torneo di Wimbledon. Il tennista azzurro, numero sedici del ranking, affronterà il polacco (n.18 al mondo), in una sfida che si annuncia divertente ed equilibrata. Musetti in questa stagione ha raggiunto i quarti di finale nei due tornei disputati sull'erba, a Stoccarda e al Queen's.