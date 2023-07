Andreeva, il gesto contro l'arbitro sconvolge il pubblico di Wimbledon

La spiegazione dell'Andreeva

Al termine della gara, la 16enne si è rifiutata di stringere la mano alla giudice di sedia. "Per me è un punto controverso. Lei era la giudice di sedia ed è lei che prende le decisioni. Non avevo alcuna intenzione di lanciare la racchetta, onestamente. Sono scivolata, forse ha interpretato male il mio gesto. Non lo so, non ho ancora visto nessun video. Ha preso la sua decisione; ormai la partita è finita".