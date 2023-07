Wimbledon, magico Sinner: batte Safiullin e vola in semifinale

WIMBLEDON (REGNO UNITO) - Jannik Sinner batte in quattro set il russo Safiulin e vola in semifinale a Wimbledon . La prima della sua carriera in un torneo del Grande Slam. Il tennista azzurro s i è imposto con il risultato di 6-4, 3-6, 6-2, 6-2 in due ore e diciassette minuti.

Sinner, ecco quando si giocherà la semifinale a Wimbledon

Dopo aver vinto il primo set e concesso il secondo, l'azzurro è salito in cattedra e sfruttando il servizio (14 ace) non ha concesso scampo all'avversario, numero 98 delle classifiche Atp. In semifinale, in programma venerdì, ora affronterà il vincente della sfida tra Djokovic e Rublev.

La gioia di Sinner: "Mi godrò la semifinale"

"Sono molto contento di questo risultato. Ora cercherò di godermi la semifinale di venerdì", le parole di Jannik Sinner al termine del quarto di finale contro Safiullin. "E' un avversario complicato da superare, mi aveva messo in difficoltà già nell'Atp Cup l'anno scorso - ha aggiunto l'altoatesino -. Sono sicuro che avrà una grande carriera. Sono giovane e felice di essere il semifinalista più giovane, almeno per una notte. Djokovic? Andrò in campo con la giusta mentalità, non perde sul Centrale da 10 anni. Rublev prova a centrare la prima semifinale Slam. Io riposerò, cercherò di affrontare con gioia e godermi una delle partite più importanti della carriera".