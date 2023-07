La battuta di Sinner su Alcaraz che ha fatto ridere tutto il pubblico di Wimbledon

Al termine del match contro il russo Safiullin, che ha permesso a Jannik Sinner di approdare per la prima volta in carriera in una semifinale di un torneo del Grande Slam, il tennista azzurro ha scherzato in conferenza stampa, strappando un sorriso a tutto il pubblico di Wimbledon. Sinner ha infatti ironizzato sul suo record, destinato a durare poco.